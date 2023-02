Direction et syndicats d’Amcor, à Monceau-sur-Sambre, aborderont la procédure Renault mardi prochain

Fermeture annoncée du site Amcor à Monceau avec 80 emplois à la trappe: l’espoir réside dans la recherche d’un repreneur L’annonce de la fin du site d’Amcor a représenté un véritable coup de massue pour les 80 travailleurs et leurs proches. Mais les syndicats ne baissent pas les bras et seront amenés à rapidement bosser sur des pistes de solutions.

Des tensions sociales avaient déjà éclaté au sein de Bemis / Amcor à Monceau en 2012. - TH.P.

La triste nouvelle est tombée en fin de semaine : la société Amcor, active dans la production d’emballages, veut fermer son site basé à Monceau-sur-Sambre. 80 emplois devraient passer à la trappe au mois de juin. « Un conseil d’entreprise extraordinaire s’est tenu pour présenter ce plan », confirme Alain Rebier, secrétaire permanent Setca. « Les réunions vont débuter suite à cette première annonce. Nous allons analyser la situation économique, voir les justifications avancées par la direction… »

Malheureusement, comme le dévoilaient nos confrères de la DH, les pertes cumulées s’élevaient déjà à 6,2 millions d’euros à fin décembre 2021 et les prévisions pour 2023 tablent sur un nouveau déficit de 1,3 million. On imagine bien que la conjoncture actuelle, entre les coûts de l’énergie et ceux des matières premières, n’a pas aidé non plus, hélas… « La concurrence ne se trouve pas forcément en Belgique et ce n’est pas simple de rivaliser avec certaines firmes à l’étranger. »

Pour ne rien arranger, il y a aussi pas mal de bruits qui circulent à propos du permis d’exploitation. « Le Collège de la Ville de Charleroi doit donner son avis sur la question prochainement, mais les derniers échos n’étaient pas très positifs. Je n’ai pas de détails à ce stade, mais on parlerait au minimum d’une remise aux normes nécessaires. » Sur les réseaux sociaux, certains évoquaient aussi des plaintes du voisinage à cause d’éventuelles nuisances, mais celles-ci seraient minimes selon Alain Rebier.

Déjà vu…

Cela dit, les syndicats ne baissent pas les bras, loin de là, et feront tout pour trouver une solution, qui peut passer par la recherche d’un éventuel repreneur. « En 1988, le groupe anglais, qui détenait l’entreprise, s’était déjà retiré et des cadres de « la maison » avaient repris la société en main et l’avaient redéveloppée. Le tout avant de la revendre en 1998 à Bemis. Dans le passé, l’outil a donc déjà pu être relancé et il n’est pas exclu que ça puisse être à nouveau le cas. Nous ne négligeons donc pas la piste d’un repreneur. » Mais combien de chances existe-t-il pour que cette possibilité se concrétise réellement, dans les faits. « Il y a toujours une chance sur deux. Cela dit, pour que quelqu’un accepte de reprendre les machines, il faut que l’actuel exploitant soit aussi d’accord de les céder. Le tout en sachant aussi que, avant de passer à cette étape, nous allons, je le répète, bien analyser le pourquoi de cette annonce de fermeture. »

Arrivera-t-on à éviter un nouveau bain de sang social ? Après la fermeture d’une multitude de petits commerces suite à la crise énergétique, il s’agirait d’un nouveau coup dur pour la région carolo qui tente, année après année, de redresser la tête.