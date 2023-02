Les joueurs de l’Union ne s’enflamment pas: «Il faudra gagner à l’Antwerp pour aller en finale de Coupe»

En match aller de la demi-finale de la Coupe de Belgique, l’Union Saint-Gilloise s’est imposée contre l’Antwerp (1-0) mercredi soir. Nieuwkoop a offert l’avantage à l’Union dans les dernières minutes d’un match fermé.

Voici les réactions de quelques acteurs au micro de nos confrères de RTL Sport.

Teuma (USG) : « Les Anversois ont retenu les leçons du passé. Du coup, ils nous craignaient et ne voulaient pas sortir. On a donc assisté à un match très fermé et pas très beau à voir. Mais on a été patient et on a su mettre ce petit but. On sait à quoi s’attendre au retour, raison pour laquelle il était important de bien débuter ce double affrontement. On ne pensera pas à ce succès sur le score de 1-0 au coup d’envoi, on essayera également de s’imposer. Nous sommes dans une bonne dynamique, il faut la conserver. Nous avons une bonne intensité à l’entraînement et en match. Ça paie ».

Lapoussin (USG) : « C’est toujours bien de prendre de l’avance avant le match retour. Si les supporters viennent au stade, c’est pour vivre ce genre d’émotion. On est autant ravi pour eux que pour nous. Mais c’est vrai que c’était assez fermé. L’Antwerp nous a attendus et est resté en bloc. Mais nous avons su nous montrer patients et trouver finalement des espaces. On voit que nous sommes plus matures. À l’USG, le danger peut venir de partout. Cette fois, c’est le back droit qui a trouvé la solution. Il faudra gagner à l’Antwerp pour aller en finale ».

Geraerts (USG – T1) : « C’était un match sans tempo, un peu bizarre. Quand on avait le ballon, on essayait de se montrer créatif. Mais l’Antwerp a joué bas et nous a laissé peu d’espaces. On a su rester calme. Et ça a fait la différence. Les Anversois ont analysé nos derniers matches, mais on a l’avantage de savoir jouer de différentes manières. Ce sera différent dans un mois. Il y aura plus d’intensité et de jeu direct de la part des Anversois ».

Butez (Antwerp) : « L’Union a aussi attendu, il n’y a pas que nous. Nous ne trouvions pas de solutions, on a donc essayé de garder un maximum le ballon. C’est un premier match, c’était un peu fermé. Tout va se jouer au retour, même si l’USG a marqué un but. Nieuwkoop a bien piqué sa tête ».

Van Bommel (Antwerp – T1) : « Nous voulions gagner le match, mais l’USG n’a pas voulu jouer. C’était très tactique. Certes, ce n’était pas très beau à voir. On a eu quelques opportunités, surtout en première période. C’était un match fait de petits moments. Je n’ai jamais dit que nous étions venus pour ne pas jouer et uniquement pour ne pas perdre ».