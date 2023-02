En Flandre, 80% des taxes sur les résidences secondaires sont perçues sur la Côte

On estime que les villes et communes flamandes percevront 108,8 millions d’euros de recettes au titre de la taxe sur la résidence secondaire en 2023. Cette taxe doit être payée par les propriétaires d’une maison où personne n’est domicilié. Près des quatre cinquièmes du rendement total en Flandre – exactement 85,2 millions d’euros – seront collectés par les dix communes côtières réunies. C’est ce que révèlent les chiffres que les deux quotidiens ont demandés à l’Association des villes et communes flamandes (VVSG) et basés sur les plans pluriannuels ajustés.

C’est à Coxyde que l’on estime que la taxe de résidence secondaire rapportera le plus : 17,9 millions d’euros. La station balnéaire applique un tarif de 1.027 euros pour un studio et de 1.239 euros pour les maisons et appartements plus grands. Le deuxième bénéficiaire le plus important est Knokke-Heist, avec une recette prévue de 14,1 millions d’euros. La taxe de deuxième résidence s’y élève à 790 euros.