Les autocars de plus de 7,5 tonnes interdits dans le centre d’Amsterdam à partir de 2024

Les véhicules seront déplacés le plus possible vers la périphérie de la ville. De là, les visiteurs pourront se rendre dans le centre à l’aide des transports en commun. Il y aura toutefois une exception pour la zone Weesperstraat-Valkenburgerstraat-Kattenburgerstraat, le long de laquelle se trouvent des musées populaires comme Nemo, le Musée historique juif et l’Hermitage.

« Chaque année, il y a énormément de visiteurs qui se rendent à Amsterdam en autocar. Il ne s’agit pas seulement de touristes, mais également d’enfants en voyage scolaire vers Artis (le plus vieux zoo des Pays-Bas, ndlr) ou encore de personnes âgées qui se rendent dans un musée. Nous aimerions donc leur offrir un espace pour cela », déclare Mélanie van der Horst, échevine de la mobilité d’Amsterdam.