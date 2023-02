Rachid Azaoum, qui gère plusieurs franchises Quick et Burger King à Bruxelles, quitte les Engagés pour le MR

Coordinateur du mouvement « Il fera beau demain » à Bruxelles et entrepreneur avec plusieurs franchises Quick et Burger King, Rachid Azaoum est aussi engagé dans plusieurs associations. Il est également administrateur de BECI et en fut le vice-président. Rachid explique : « Mon engagement politique est la continuité d'un parcours entrepreneurial et associatif. Dans l’ensemble de mes activités, je me bats pour l’emploi des jeunes, pour favoriser l’accès à l’entrepreneuriat et permettre à chacun de s’émanciper. Aujourd’hui, le parti qui porte le plus ces valeurs c’est le Mouvement Réformateur ».

Georges-Louis Bouchez, président du MR, ajoute : « Rachid incarne parfaitement le projet de société qui est le nôtre. Il n’y a pas de fatalité et on voit que partout mais particulièrement dans les quartiers plus fortement touchés par le chômage et les difficultés sociales, qu'il n’existe qu’une solution : le travail et l’effort C’est aussi la raison pour laquelle Rachid devient aussi délégué exécutif au redéploiement économique à Bruxelles. »