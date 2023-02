Près de 100 MW installés en Wallonie en 2022 grâce à 91 éoliennes supplémentaires: «cela reste insuffisant pour atteindre les objectifs wallons de 2030»

La fédération des énergies renouvelables souligne que la Flandre a vu l’installation de plus du double de nouvelles capacités éoliennes l’an dernier, soit 204 MW, « sur un territoire plus exigu et densément peuplé. » À l’échelle de la Belgique, l’année 2022 a enregistré l’installation de 91 éoliennes terrestres (303 MW) amenant, avec les installations offshores, le parc éolien belge à 5.307 MW, ce qui permet de couvrir plus de 15 % de la consommation électrique belge.