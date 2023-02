Il était 4h47 ce jeudi lorsque les secours ont reçu un appel pour un accident de circulation survenu dans la commune de Bertogne, à la rue des Foyans.

L’accident impliquait un véhicule et un cheval. Les pompiers de Bastogne et Houffalize se sont immédiatement rendus sur place. Malheureusement, la pauvre bête a dû être abattue… Nous n’en savons pas plus sur les circonstances de ce triste accident.