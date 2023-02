Le géant des hydrocarbures Shell fait plus que doubler son bénéfice annuel et enregistre un record en 2022 avec 42,3 milliards

Cette annonce de Shell intervient dans la foulée des majors américaines ExxonMobil, qui a annoncé mercredi un profit record de 55,7 milliards de dollars en 2022, et Chevron qui avait publié la semaine dernière un bénéfice annuel net plus que doublé à 35,5 milliards de dollars.

Comme d’autres majors pétrolières, Shell a vu son résultat dopé par le rebond de la demande, qui avait chuté pendant la pandémie de Covid-19, et par la baisse des exportations russes dans la foulée de la guerre en Ukraine.

Le bénéfice net ajusté de Shell (c’est-à-dire hors exceptionnel), le ratio le plus suivi par les analystes de Shell, est ressorti à 39,9 milliards de dollars l’an dernier.

Il s’agit du bénéfice annuel le plus élevé jamais réalisé par Shell, a précisé à l’AFP une porte-parole du groupe, qui indique dans un communiqué avoir vu ses revenus dopés notamment par « des prix et des marges de raffinages plus élevés ».