Après trois générations, c’est la fin d’une institution belge: la triste nouvelle a été annoncée aux clients, «ils vont nous manquer»

La boulangerie-pâtisserie Schepers-Porters à Meldert, dans le Limbourg, fermera ses portes à la mi-février, annoncent leurs gérants. Après une pandémie, l’augmentation des coûts en raison de la guerre en Ukraine et la crise énergétique, Dirk et Tilly, 60 ans, ne s’y retrouvent plus.

« Tout est à vendre ou à louer, et nous avons déjà informé nos clients que nous raccrochons nos tabliers de boulanger après 32 belles années de travail », a indiqué Dirk à nos confrères de HBvL.