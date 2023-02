Les travaux de rénovation à la ville haute à Charleroi entrent dans une nouvelle phase, dès ce mois de février

La métamorphose de la ville haute dure depuis déjà quelques années. Une nouvelle phase est sur le point de débuter pour les projets en cours. Une nouvelle phase qui marque également la fin imminente de certains chantiers. L’avenue de Waterloo sur le point d’être achevée. - P. Sch.

« Les travaux sur l’avenue de Waterloo, l’avenue Henin et le boulevard Janson sont pratiquement terminés », explique Anne Meesen, coordinatrice FEDER.

Pâques et Juin Les prochaines dates de fin pour les chantiers sont connues : les plus proches arrivent à Pâques. « Toute la zone du nouveau campus, la rue Neuve et le petit tronçon du boulevard Solvay, côté bâtiment, sont bientôt terminés. Il n’y a plus qu’une ultime couche d’asphalte à passer et couler quelques bétons. Mais la météo actuelle n’est pas propice à ces réalisations. Tout sera finalisé pour Pâques. »

La rue Neuve pour Pâques. - P. Sch. La fin du mois de juin signera la fin de deux des plus importants chantiers du projet. « D’ici juin, les travaux des places Charles II et du Manège seront terminés, ainsi que ceux des rues Turenne et du Beffroi, près de l’Hôtel de Ville. Le tronçon du boulevard Solvay côté PBA sera également terminé pour cette date », ajoute Anne Meesen. La place du Manège terminée pour fin juin. - P. Sch. Passage interdit La circulation est interdite dans le carrefour entre le boulevard Bertrand, boulevard Solvay et boulevard Janson. « Les équipes sont en train de travailler sur l’étanchéité de la dalle de béton du tunnel Roullier, qui abritera un parking. Ces travaux, les derniers pour ce tronçon, sont prévus jusqu’à la fin du mois de juin », explique Anne Meesen. Les déviations suivantes sont mises en place : – Au départ du boulevard Janson via la rue Zénobe Gramme – la rue Clément Lyon – la rue du Mambourg – la place de la Broucheterre – la rue de la Garenne – la rue de l’Ancre. Lire aussi 66% des Carolos se sentent en insécurité à Charleroi: «Un manque de policiers en rue» – Au départ de la rue de l’Ancre via la rue du Fort – la rue de la Garenne – la place de la Broucheterre – la rue du Mambourg – la rue Clément Lyon – la rue Zénobe Gramme. Des interdictions de stationner – Rue Zenobe Gramme, l’interdiction de stationner se fera dans le tronçon compris entre le Boulevard Janson et la rue Clément Lyon du coté descendant (numéros pairs). Lire aussi Boulevards de l’Yser et Audent, route de Mons, traversée de Gosselies… Plusieurs gros chantiers routiers prévus par la Wallonie à Charleroi – Rue Clément Lyon – Rue du Mambourg – Place de la Broucheterre – rue de la Garenne – Rue du Fort (tronçon compris entre la rue de l’Ancre et rue de la Garenne) : interdiction de stationner des deux côtés de la chaussée. Privilégier les transports en commun De nombreuses lignes de bus, tram et métro sont en circulation, ainsi que de nombreuses liaisons SNCB via les gares de Charleroi-Central et Charleroi-Ouest avec accès à la ville haute par le métro ou le City Bus.