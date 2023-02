15 logements sociaux dans un nouveau bâtiment à Uccle

Après les projets Bourdon et Moensberg, Silence est le troisième à être réalisé à Uccle par la SLRB dans le cadre du Plan Régional du Logement. Situé chaussée d’Alsemberg, non loin du crématorium, le nouveau bâtiment comble un espace de 40 mètres de largeur qui était resté vacant et permet ainsi d’offrir des logements sociaux de qualité supplémentaires dans le sud de Bruxelles. « Cette construction de 15 logements sociaux, à Uccle, est un projet enthousiasmant qui montre le dynamisme de la Région bruxelloise, ainsi que de BinHôme, dans la volonté de bâtir des habitations dans les communes d’Uccle et d’Ixelles », selon Bernard Richelle, président de BinHôme.

« Développer du logement social à Uccle, c’est une nécessité pour assurer une mixité sociale, mais aussi une densification plus harmonieuse dans tous les quartiers de la Région. Le projet Silence représente un pas de plus dans la bonne direction, qui permet à BinHôme de proposer à la location de nouveaux logements de qualité et peu énergivores, agrémentés d’un beau jardin collectif et de potagers. La preuve, si besoin en était, que le logement social peut lui aussi incarner un cadre de vie de qualité respectueux de la biodiversité », précise la secrétaire d’Etat au Logement Nawal Ben Hamou (PS).

L’immeuble répond aux besoins tant des personnes isolées que des familles nombreuses en offrant une typologie variée d’appartements. Il présente 15 logements répartis sur 5 niveaux : huit appartements 1 chambre, trois appartements 2 chambres (dont un appartement pour personnes à mobilité réduite), deux appartements 3 chambres et deux appartements 4 chambres. Les logements, accessibles par des coursives en façade, disposent tous d’un espace extérieur avec une terrasse.