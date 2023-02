Les images de la honte: un petit garçon de 12 ans tabassé par un adulte et deux adolescents, «il pensait qu’il allait mourir…»

Alfie a « peur de quitter la maison » depuis qu’il a été étranglé et frappé à plusieurs reprises lors d’une attaque brutale près du club de rugby Cwmgors à Neath Port Talbot, au Pays de Galles. Sa mère Sue, qui n’a pas souhaité donner son nom de famille, a déclaré qu’Alfie se trouvait avec deux amis lorsqu’une fille s’est approchée d’eux.

« Mon fils venait de s’asseoir sur le canapé avec ses amis et une fille a commencé à les filmer », explique-t-elle au Wales Online. « Alfie a demandé pourquoi elle filmait et lui a demandé de le supprimer mais elle a dit ’non’ et s’est enfuie. » Les garçons, qui n’étaient pas trop préoccupés par l’incident, se sont rendus au parc voisin vers 17h30. Mais peu de temps après, ils auraient été approchés par deux hommes d’une trentaine d’années et deux garçons qui semblaient avoir entre 13 et 15 ans.