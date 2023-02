Casimiro, tué et scalpé à Jemappes: Logan, 22 ans, risque 25 ans de prison

Si le jury et la cour devaient retenir une circonstance atténuante, le ministère public demande de ne pas descendre sous la barre des 18 ans de réclusion criminelle. Logan Hannecart, détenu depuis le 18 août 2020, reçoit peu de visites en prison. Avant les faits, il avait une adresse de référence au CPAS de Namur. Me Jean-Benoît Ronveau admet qu’une demande de remise en liberté, avant la fin de sa peine, sera compliquée. Toutefois, il estime qu’il existe des circonstances atténuantes, plaidées par sa consœur, Me Ambre Biefnot.

L’enfant puni

Logan grandit dans une famille de huit enfants. Les trois aînés, dont Logan, sont placés chez les grands-parents. « On a l’impression que son enfance n’a jamais existé », raconte l’avocate. Ses proches se souviennent de ses bêtises, uniquement.

Lors du procès, seule sa sœur a déclaré son amour pour Logan, l’enfant souvent puni, humilié, voire rejeté. « Je ne l’ai jamais connu en train de jouer, je ne l’ai connu qu’à genoux, puni, battu s’il osait sortir de sa punition », a déclaré sa sœur devant la cour.

Le dossier Logan classé

La police a tiré la sonnette d’alarme au service d’aide à la jeunesse (SAJ) quand Logan avait onze ans. La maison familiale était encrassée, les règles d’éducation faisaient défaut et la mère de famille était sous influence toxique. Le CPAS de Quaregnon a également alerté le SAJ, en raison du comportement de la mère. Cependant, aucune aide ne sera proposée à la famille.

Un an plus tard, en 2012, le frère de Logan interpelle le SAJ. Il se rend à la permanence et dénonce des faits de violence, dont font l’objet ses frères et soeurs, sous l’anonymat, car il craint la violence de son beau-père. Le dossier est classé, une nouvelle fois, « et cette fois-ci, on ne vérifie rien ».

Logan fugue en 2014, la police boraine transmet ses inquiétudes au SAJ, « qui considère que cela n’est pas inquiétant ». Le dossier est classé, mais ouvert trois mois plus tard en raison des nombreuses fugues de Logan. Il explique qu’il ne veut plus aller à l’école, où il est la tête de turc des autres élèves. Une visite domiciliaire est réalisée. La nourriture manque, les enfants n’ont pas de jouets, ni d’armoires pour ranger des vêtements. « Logan a répondu, lundi, à madame la présidente, qu’il volait, car il n’avait jamais rien eu ».

Le jeune Logan est placé dans un internat et le dossier est classé. Un an plus tard, les parents se rendent au SAJ. Logan a été expulsé de l’internat. Fin 2015, il retourne dans l’école où il a tenté de fuir, quelques mois plus tôt. Son frère interpelle le SAJ à son tour, précisant que son frère est chez lui, fuyant le domicile familial où il est battu.

De mineur en danger à mineur délinquant

En février 2016, on propose à Logan d’entrer dans un service spécialisé d’aide à la jeunesse. Il a seize ans et il a le droit de refuser. Le tribunal de la jeunesse se saisit du dossier et estime qu’il ne peut pas rester en famille. Il n’est plus un mineur en danger, mais un mineur délinquant, placé en IPPJ durant deux semaines.

Ensuite, il retourne en famille. Le tribunal de la jeunesse constate l’échec du suivi parental. Logan, fragile sur le plan intellectuel, est perdu sans encadrement sécurisant. Toutefois, il ne commet plus d’infractions et il est moins surveillé.

Logan a dix-huit ans, il est majeur. Le tribunal d’aide à la jeunesse classe le dossier. Le jeune homme est lâché dans la nature. Me Biefnot constate l’échec, mais ne jette la pierre sur personne, étant témoin des difficultés quotidiennes rencontrées par le SAJ. « Le manque de ressources a fait qu’on est passé à côté de quelque chose », regrette-t-elle. Logan tente de se suicider quelques semaines plus tard, se jetant d’un pont.

Le contexte des faits et le casier judiciaire

Logan rencontre Casimiro Da Rocha Barbosa, un père de famille portugais venu travailler en Belgique depuis 2014. Ils n’ont rien en commun, mais ils ont de nombreux contacts. Un soir d’été 2020, Logan tue Casimiro en lui portant sept coups de couteau, dans le ventre et le thorax.

Pourquoi ? Cela reste une énigme. Ce n’est pas pour faciliter un vol, le jury a estimé que le lien entre le meurtre et les vols n’était pas établi. Logan a déclaré que Casimiro lui avait fait des avances, couteau en mains.