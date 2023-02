Scandale au Parlement européen: l’immunité de Marc Tarabella et de Andrea Cozzolino levée

Le Belge est lui-même demandeur d’être entendu et ne s’opposait pas à la levée de son immunité, tout comme Andrea Cozzolino. Le vote n’était donc qu’une formalité, dont l’issue ne faisait aucun doute. Les deux rapports de la commission des Affaires juridiques (de la rapporteure Manon Aubry), recommandant à la plénière de donner son feu vert à la demande de la justice belge de lever l’immunité des deux élus, ont été adoptés lors de votes à main levée dans l’hémicycle bruxellois, l’histoire de quelques secondes. On a pu y voir Marc Tarabella voter lui-même en faveur de sa levée d’immunité.

Les deux hommes faisaient partie du deuxième plus important groupe politique de l’assemblée, celui des « socialistes et démocrates » (S&D, centre gauche), mais apparaissent désormais comme « non-inscrits » au Parlement européen. Le groupe, qui se trouve au centre de l’enquête pour faits présumés de corruption et ingérence de la part de pays tiers, avait décidé le 18 janvier d’exclure le Belge. L’Italien avait quant à lui suivi l’invitation à « s’auto-exclure ». Niveau belge, le PS a également exclu Marc Tarabella.