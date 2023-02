Le complexe résidentiel écologique « Le Jules » à Evere reçoit une nouvelle affectation en tant que projet de logements sociaux

Le complexe résidentiel écologique en construction « Le Jules », à proximité du siège de l'Otan à Evere, se prépare pour sa seconde vie. Les sociétés immobilières bruxelloises Everecity et SLRB viennent de racheter le site au promoteur immobilier Ciril. Il s’agit d’un investissement de 30 millions d'euros qui permettra d’offrir des logements sociaux modernes à plus de 80 ménages bruxellois à partir de 2025. La Région bruxelloise va devoir relever de nombreux défis immobiliers et climatiques au cours de ces prochaines années. Selon l’IBSA, sa population devrait compter, d’ici 2025, 17 534 résidents supplémentaires, soit 1,24 million d’habitants. En outre, la demande de logements qualitatifs et écologiques ne cesse de croître. La reconversion d’immeubles de bureaux (partiellement) vides en logements durables constitue l’une des solutions. Et c’est l’essence même de ce nouveau projet immobilier « Le Jules » situé à l’avenue Jules Bordet à Evere.

« Le Jules » était initialement destiné au marché particulier, mais Everecity y a immédiatement vu une opportunité pour le marché du logement social. Le projet vient d'être acquis en collaboration avec la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB-) et avec les conseils d’Immo Références. Everecity et la SLRB rachètent « Le Jules » dans son intégralité au promoteur immobilier Ciril pour 30 millions d'euros.

« ‘Le Jules’ accueillera 80 personnes et ménages éligibles à la location d'un logement social. Avec ce projet nous réussissons une fois de plus à augmenter le confort de nos locataires. Il offre donc de nombreux avantages. La situation géographique du projet immobilier est un atout en soi, vu la proximité des transports publics, écoles, commerces... Tous les appartements sont pourvus de larges balcons ou terrasses et une grande terrasse commune, surplombant un mini-bois, sera située à l'arrière de l'immeuble. L’immeuble dispose d’un espace laverie, d’un abri à vélos de 182 mètres carrés et d’un parking pour 87 voitures. Nous sommes fiers de cette nouvelle acquisition qui nous permet de loger encore plus d’habitants dans des logements à haute performance énergétique et d’exécuter ainsi notre stratégie de développement de notre patrimoine lancée il y a trois ans grâce aux budgets importants mis à disposition par la Région de Bruxelles-Capitale », commente Pascale Roelants, directrice général d’Everecity

Un complexe résidentiel circulaire Une autre raison importante qui a motivé l’achat du projet « Le Jules » est son caractère particulièrement durable.