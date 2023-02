«Les enfants demandent où est maman et quand elle va rentrer, c’est tellement difficile»: Nicola, une mère de famille, ne revient pas après une balade avec son chien

« Quand je regarde les enfants, je dois sortir de la pièce parce que je ne peux pas tenir le coup », a témoigné son père Ernest, au Mirror. « Ils demandent où est maman et quand maman rentre-t-elle ? C’est tellement difficile. » Le père des filles de 6 et 9 ans, Paul Ansell, a essayé de leur expliquer que leur maman était « perdue ».

Nicola Bulley a disparu depuis vendredi matin dans l’après-midi, lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois en train de promener son chien le long de la rivière Wyre, dans le Lancashire. C’est un ami, qui s’occupe de la gestion d’un parc de caravanes, non loin, qui a donné l’alerte lorsqu’il a aperçu Willow, l’épagneul springer brun de la famille, seul. L’animal était près d’un banc sous un arbre, sur lequel était cloué un panneau d’avertissement aux eaux profondes.

Nicola et sa sœur cadette, Louise, avaient planifié une sortie au spa, la veille de sa disparition. « Louise a réservé vendredi matin et a envoyé les informations à Nicola mais elle ne l’a jamais rappelée », explique Dot, la mère de Nicola, ajoutant que les sœurs sont très proches. « Nous avons juste peur de penser que nous ne la reverrons jamais, si le pire arrivait et qu’elle n’était jamais retrouvée, comment allons-nous gérer cela pour le reste de nos vies ? », déplore son père. Pour l’heure, l’enquête se poursuit.