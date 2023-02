Guerre en Ukraine: des officiers de l’armée russe reconnaissent avoir torturé des prisonniers ukrainiens

Des soldats russes ont torturé des militaires ukrainiens durant la guerre initiée par Moscou le 24 février dernier, a déclaré un ex-officier de l’armée russe dans une interview à la BBC parue jeudi. Les prisonniers de guerre étaient blessés par balle et menacés de viol durant des interrogatoires.

Konstantin Yefremov, le plus haut gradé russe s’est exprimé ouvertement sur le conflit qui déchire encore l’Ukraine, un an après l’invasion lancée par le Kremlin, a été mobilisé en Ukraine en avril, dans la ville de Bilmak (sud-est). La BBC a pu constater, à l’aide de photographies, de documents militaires fournis par l’homme et d’outils de cartographies en ligne, que celui-ci avait notamment servi dans la région de Zaporijjia.

Selon l’ex-militaire, qui a refusé de retourner en Ukraine et a fui la Russie, les soldats ukrainiens étaient interrogés et torturés durant une semaine, blessés par balle ou menacés de viol. « Tous les jours, durant la nuit, parfois deux fois par jour. » L’ex-officier, désormais considéré comme un traître et un déserteur, raconte notamment comment un colonel a placé le canon de son arme sur le front d’un soldat ukrainien en lui disant : « Je vais compter jusqu’à trois puis te tirer une balle dans la tête ». « Il a compté puis tiré deux balles de part et d’autre du visage du prisonnier. » D’autres captifs ont reçu des balles dans le bras ou la jambe. L’homme rapporte également des menaces de viol sur un Ukrainien qui avait reconnu être un sniper. « Vous êtes marié ? », a lancé le colonel, ce à quoi l’homme a répondu par l’affirmative. « Que quelqu’un m’apporte un balai (…) on enverra la vidéo à ta femme. » Les troupes russes ont également reçu l’ordre, d’un colonel, de mettre les prisonniers ukrainiens aux biscuits et à l’eau.

Konstantin Yefremov affirme avoir tenté plusieurs fois de quitter l’armée. À une de ces occasions, alors qu’il était en partance, des soldats russes l’ont prévenu que leur colonel lui avait prédit jusqu’à 10 ans de prison pour désertion, avant d’alerter la police.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits humains a documenté des actes de maltraitance et de torture sur des prisonniers des camps durant la guerre en Ukraine.