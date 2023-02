Des lettres issues de la correspondance personnelle de la princesse Lady Di mises aux enchères

Le lot comporte 32 lettres et cartes, pour certaines écrites durant son divorce de celui qui n’était encore que le prince Charles, a précisé jeudi Lay’s Auctioneers.

Dans cette correspondance « extrêmement personnelle », Lady Di s’excuse par exemple d’avoir annulé un rendez-vous. « C’est très difficile à vivre, la pression est grande et vient de toutes parts », explique-t-elle dans une missive datée du 28 avril 1996. « Il m’est parfois compliqué de garder la tête haute et aujourd’hui je suis sur les genoux et j’ai hâte que ce divorce soit prononcé, car cela m’éprouve. » Le divorce du Prince et de la Princesse de Galles sera définitivement acté en août de la même année.