C mon rayon, un chèque cadeau à dépenser dans les commerces du centre-ville de Charleroi !

Voilà pourquoi l’ASBL Charleroi CentreVille a développé « C mon rayon », un nouveau projet qui a pour but de proposer des chèques cadeau à dépenser dans les commerces et établissements Horeca partenaires. Une manière originale de se faire plaisir ou de gâter un proche, tout en soutenant les commerçants du centre-ville de Charleroi.

Comment ça marche ? Une idée de cadeau ? Rendez-vous sur www.cmonrayon.be pour commander un ou plusieurs chèques cadeau C mon rayon ! Valeurs disponibles : 5€ - 10€ - 25€ - 50€.