Le parlement wallon veut mettre en place sa première commission délibérative avant l’été : «Ce travail commun va nous aider à retisser du lien avec les citoyens»

Composée de 10 députés régionaux et de 30 citoyens de plus de 16 ans tirés au sort, cette commission délibérative débattra d’une problématique d’intérêt général et élaborera des propositions de recommandations qui seront ensuite examinées par le parlement, en commission et en plénière.

de videos

Face aux reproches formulés à l’égard des institutions politiques, « on doit retisser du lien avec les citoyens. Ce travail commun va nous y aider », a souligné le président du parlement, André Frédéric, à l’occasion du lancement jeudi matin, en présence de députés de tous les partis, de la plate-forme permettant la création de ces commissions et de la campagne médiatique visant à les faire connaître. « Le but, c’est d’ouvrir les fenêtres, d’apporter de l’oxygène et d’agiter les idées », a ajouté, pour le MR, Olivier Maroy.