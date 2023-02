Pour son accouchement, Lenora prend une décision très difficile qui crée la polémique: «Mon mari est d’accord avec moi»

« Vous êtes la première personne que je vois faire ça sans dire « sauver le bébé »… Je suis d’accord avec vous », « Si c’était mon premier bébé, alors je dirais « sauver le bébé » », « Je voudrais sauver le bébé mais j’ai 3 bébés à la maison qui ont besoin de moi donc ça devrait être moi. » « Ma mère est décédée quand je suis née. Aucun enfant ne devrait grandir sans connaître la personne qui lui a donné la vie. » « Mon mari m’a dit que le nouveau bébé aurait davantage besoin de vie. À cet instant, j’ai décidé que je ne porterai jamais ses enfants. » « C’est arrivé à la cousine de mon mari… Son mari lui a dit de sauver le bébé, elle avait 5 enfants à la maison… Sa mère l’a engueulé… » « Les gens disent ça mais perdre un bébé et vivre après est le plus dur qui soit… je le dis comme si ce n’était rien, Je préfère mourir que de revivre ça. » « ma mère a toujours dit « Lanna on ne peut pas faire une autre toi, tu peux faire un autre bébé, tu as des enfants à la maison qui ont besoin de toi pour eux ».