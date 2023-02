Un impressionnant trou s’est formé sur la route à Jemappes: la rue fermée à la circulation, les autorités sur place (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bis repetita à Jemappes ! Le 20 décembre, un trou de 15 mètres de profondeur se formait à l’intersection de la rue de la Perche et Piedsente du Moulin à Jemappes. Pompiers, policiers et ouvriers de la SWDE ont dû intervenir et les riverains ont dû être évacués de leurs habitations.

Et ce jeudi matin, on apprend qu’un nouveau trou a fait son apparition. En apparence, le trou ne forme qu’un carré de 50 cm sur 50. Mais en dessous, il est bien plus large…