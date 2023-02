Feu vert pour le réaménagement de la rue Sainte-Catherine à Bruxelles

« Transformer la rue Sainte-Catherine en zone piétonne était une étape logique. La liaison avec la place Sainte-Catherine sera visuellement plus forte et la rue comptera neuf arbres. Parallèlement, la Ville intervient également sur les rues bordant le bâtiment Brucity, ce qui ajoute à la revalorisation du quartier dans son ensemble », indique Ans Persoons (Vooruit), échevine de l’Urbanisme et des Espaces publics.

En août 2020, la rue Sainte-Catherine à Bruxelles est devenue une zone piétonne. À l’exception des livraisons pour les commerces entre 4h et 11h, la circulation motorisée y est interdite. Cependant, l’aménagement ainsi que la configuration actuelle de la rue renvoient encore à son ancienne situation, avec un revêtement de sol peu confortable pour les cyclistes et les piétons, et des bordures de trottoir séparant la chaussée du trottoir.

La rue sera donc réaménagée en plain-pied. Deux grands arbres seront plantés de part et d’autre de l’entrée de la rue au niveau de la rue des Poissonniers. Cela donnera un effet d’entrée vers la rue Sainte-Catherine. En outre, sept arbres supplémentaires seront plantés sur toute la longueur de la rue pour apporter de l’ombre et de la fraîcheur.

D.R.

Le projet de réaménagement continue jusqu’à la rue de Flandres et jusqu’à la rue Melsens. Les bordures entre la place Sainte-Catherine et la place du Vieux Marché aux Grains seront enlevées. Cela aura pour effet de connecter visuellement et spatialement les deux places et les piétons ne seront pas gênés par une différence de niveaux. Les bornes entre les deux places seront également enlevées.

Suppression de stationnement

Le côté sud de la place Sainte-Catherine sera prolongé jusqu’aux façades par un aménagement en plain-pied. Les places de stationnement existantes seront supprimées et l’entrée de la Centrale for Contemporary Art sera mise en évidence. À l’angle de la rue Melsens, un banc circulaire en pierre naturelle sera placé autour de l’arbre existant.

Enfin, la zone autour de la tour Sainte-Catherine sera également rénovée. Les clôtures autour de la tour seront retirées et l’espace vert fragmenté sera unifié. Au pied de la tour, l’œuvre d’art « Casse toi pauvre canard » de Sven ’t Jolle sera installée.

Travaux en février

Les travaux débuteront le 6 février 2023 et seront divisés en plusieurs phases. Dans une première phase, Sibelga et Proximus interviendront pour renouveler leurs installations souterraines. Puis, à la mi-mars, débutera le chantier de réaménagement de la Ville qui durera environs 100 jours ouvrables. La première intervention portera sur la rue Sainte-Catherine afin que les travaux soient achevés d’ici les mois d’été.

« Le début des travaux de la rue Sainte-Catherine ne fait que réaffirmer notre ambition d’aller vers une rénovation de notre centre-ville », commente le bourgmestre Philippe Close (PS).

Suivront les travaux sur le tronçon entre la place du Vieux Marché aux Grains et la place Sainte-Catherine et la zone jusqu’à la rue Melsens. Les phases et les délais du chantier ont été approuvés en concertation avec les commerçants de la rue.