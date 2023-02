Amélie vole la carte bancaire de sa voisine de 91 ans à Anderlues et lui dérobe près de 5.000 euros: «J’ai pris la carte, je ne sais pas trop pourquoi»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Laure est une vieille dame qui a aujourd’hui 93 ans. Elle vit paisiblement et tranquillement à Anderlues, dans sa maison, même si elle a parfois besoin d’un peu d’aide pour ses courses et quelques corvées du quotidien. En 2021, c’est dans ce cadre-là qu’elle a rencontré Amélie, âgée d’une trentaine d’années, une jeune voisine et surtout la petite-fille d’une de ses amies.