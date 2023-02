Votre famille s’agrandit? Voici les règles à respecter pour les sièges enfants dans votre véhicule

Sarah dépouille méthodiquement les gammes des marques automobiles à la recherche de modèles capables d’accueillir trois sièges pour enfant à l’arrière . « Il n’y a pas beaucoup de choix. Est-ce que je ne pourrais pas mettre l’un des sièges à l’avant », nous demande la maman d’une famille bientôt nombreuse après l’arrivée des jumeaux prévue pour cet été.

« On peut effectivement placer un siège enfant à l’avant. Il n’y a plus de limite d’âge depuis des années », nous indique Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. L’idéal serait que le siège avant du passager soit équipé du système Isofix comme les places à l’arrière afin que l’enfant soit encore mieux attaché. En cas d’achat d’un nouveau véhicule, Sarah devra donc demander s’il est possible d’avoir aussi le dispositif Isofix à l’avant. Cela existe par exemple sur la Renault Scenic. « Même si ce n’est pas le cas, votre lectrice pourra tout de même mettre le siège enfant à la place du passager. La seule chose à faire sera de débrancher l’airbag… et de ne pas oublier de le remettre ensuite pour les passagers adultes », souligne le spécialiste de Vias.