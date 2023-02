Grève dans le groupe Mestdagh/Intermarché: tous les magasins namurois du groupe de supermarchés sont fermés jusqu’à nouvel ordre

Récemment racheté par l’enseigne française « Intermarché », le groupe de magasins Mestdagh fait face à une grogne de la part de ses employés.

Alors qu’un nouveau conseil d’entreprise se tenait mercredi après-midi, les syndicats sont ressortis de la réunion « lassés » par les discussions avec la direction. En effet, dans le cadre de la reprise, les employés demandent des garanties à propos du maintien des conditions de travail pour le personnel transféré. « La reprise a été actée il y a un an et nous en sommes au quatrième conseil d’entreprise », explique Myriam Delmée, déléguée syndicale de la Setca. « Et on a l’impression d’être face à un interlocuteur qui ne prend pas en compte nos considérations Le personnel n’a aucune garantie et ignore encore à quelle sauce il va être mangé ».