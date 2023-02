Impliqué dans une bagarre à Fleurus, Jonathan se rebelle contre les policiers: il frappe un inspecteur d’un coup de boule, avant d’être maîtrisé

Ce soir-là, vers 19 heures, des agents de la zone Brunau sont appelés pour une bagarre sur la voie publique. À leur arrivée, si Daniel se tient calme, l’autre protagoniste, en revanche, est particulièrement nerveux et agressif. Jonathan commence par insulter les policiers, les outrage, refuse de se laisser fouiller et finit par frapper l’un des inspecteurs d’un coup de boule qui le fera saigner du nez et de la lèvre. Il sera alors mis au sol et maîtrisé.

Lire aussi Trahi par sa bodycam, un policier de Fleurus se lâche violemment sur un chauffard après une course-poursuite: «Cela ne me ressemble pas»

Treize mois plus tard, cette scène de rébellion a été soumise au tribunal correctionnel. En l’absence du principal protagoniste qui a préféré faire défaut. Le substitut Jérôme Brichet a dès lors requis une peine de 2 ans de prison ferme. Le jugement sera rendu le 9 mars.