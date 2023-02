Un homme recherché contrôlé devant le Delhaize de l’Ilot St Michel: 4 téléphones, 490€, un pepper spray et de l’héroïne retrouvés sur lui

Mercredi, devant le Delhaize de l’Ilot Saint Michel, à Liège, la police a procédé au contrôle d’un homme signalé dans le cadre d’un autre dossier. Le suspect, né en 1983 et en séjour illégal, a été fouillé par l’équipage. Sur lui, on retrouve quatre téléphones et la somme de 490€.

Une analyse rapide d’un des GSM révèle des rendez-vous pour du deal. On retrouve aussi 2,69 grammes d’héroïne. Il admet être en possession d’héroïne et de cocaïne – moins d’un gramme de chaque, dit-il – mais affirme qu’il s’agit de sa consommation personnelle. L’argent serait destiné à payer son loyer. Il prétend également qu’un seul de ses téléphones fonctionne, les trois autres étant cassés. Il a toutefois refusé de donner les codes.