«Je suis satisfait, mais je ne saute pas de ma chaise»: Jesper Fredberg répond aux questions des supporters et débriefe le mercato d’Anderlecht (vidéo)

Anderlecht n’a pas réussi le mercato qu’il espérait. C’est le moins que l’on puisse dire. La dernière journée de ce marché hivernal fut même cauchemardesque pour Jesper Fredberg, qui devra se contenter d’avoir allégé la masse salariale avec les départs de Hoedt, Silva et Esposito notamment, et rempli les caisses avec les transferts sortants de Duranville (13 millions), Ait El Hadj (2) et Hoedt (2). De quoi mettre tout le monde d’accord dès l’été prochain, lorsqu’il aura davantage de veine, de temps et de moyens ? C’est dans six mois que le patron sportif danois pourra vraiment être jugé. Confronté à une situation extrêmement difficile à gérer alors qu’il découvrait la réalité belge, Fredberg n’est pas parvenu à marquer les points qu’il espérait cet hiver.

Ce jeudi, dans une vidéo publiée sur le site internet du club, le directeur sportif des Mauves a justifié les différents choix opérés au cours du mercato qui vient de se terminer, en répondant à certaines questions posées par les supporters. « Pour nous, l’objectif de ce mercato était de ‘nettoyer’ le noyau », explique le Danois. « Et je ne dis pas ça dans le mauvais sens du terme. Nous voulions réduire la taille du groupe, y mettre plus de compétitivité, en nous assurant que tous les joueurs présents correspondent à notre style de jeu. Je suis content de ce que nous avons fait durant cette période de transferts. Mais je ne saute pas non plus de ma chaise, car je sais que cela aurait pu être encore meilleur. Nous sortons de ce mercato avec les principales cibles que nous avions définies. Il fallait avant tout rectifier la situation par rapport aux précédents mercatos, lors desquels nous avions trop dépensé. Mais ce que nous avons fait durant ce dernier mois nous permettra d’avoir davantage de liberté lors des prochaines périodes de transferts. Nous voulions un latéral gauche, un ailier et un avant-centre. Nous avons réussi à combler deux de ces trois demandes. Et, concernant le latéral gauche, tout le monde pensait que c’était fait, mais nous l’avons perdu en toute fin de mercato, ce qui nous a beaucoup déçus. C’est pour cette raison que je ne saute pas de ma chaise au moment de dresser le bilan de ce mercato. Mais, dans l’ensemble, je suis tout de même satisfait. »