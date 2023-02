Les habitants de Cureghem pourront voter pour leur Mobipoint préféré

Le 6 février 2023, la commune d’Anderlecht organise, en collaboration avec Mobilise (VUB) et Mpact, un événement pour présenter quatre designs de ce que pourrait être un futur Mobipoint à la Place du Conseil. Ces quatre designs sont le résultat d’un processus de co-création qui a eu lieu dans le quartier dans le cadre du projet Smarthubs. Le public est invité à donner son avis et à choisir son option préférée. Le vote aura lieu dans le « bus living together » de la Stib, qui se trouvera devant la maison communale d’Anderlecht.

Un Mobipoint intègre divers services de transport tels que le tram, le bus et la mobilité partagée, et offre des services supplémentaires tels que des bornes d’information, des parkings à vélos sécurisés, des casiers à colis, des toilettes publiques. Le tout dans le même endroit.