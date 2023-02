Les revenus d’ING Belgique en légère baisse mais dépassent à nouveau les 3 milliards d’euros en 2022

Malgré ces éléments non récurrents dans les résultats, la banque voit une base de revenus « solide et diversifiée » et une augmentation des dépenses « contenue bien en dessous de l’inflation », à 3,4 %. Les charges opérationnelles se sont élevées à 1.745 millions d’euros en 2022.

De nouveaux crédits pour 19,2 milliards d’euros ont par ailleurs été émis avec une augmentation des crédits à la clientèle de 2,9 milliards par rapport à 2021. Les provisions pour des crédits à risque ont progressé de 46 millions d’euros pour atteindre 230 millions, reflétant principalement le provisionnement supplémentaire pour l’exposition de la banque liée à la Russie.

En 2022, ING Belgique a également poursuivi le déploiement de sa stratégie « Route24 » qui vise à simplifier les opérations bancaires. « La banque digitale et la banque à distance sont sans conteste la nouvelle norme et la progression se poursuit », commente le CEO Peter Adams. « Nous avons continué à optimiser notre réseau d’agences constitué à la fois d’agences statutaires et indépendantes, et avons investi dans des agences plus grandes. Ce faisant, nous offrons à nos clients, particuliers et professionnels, des conseils plus spécialisés. »

Le réseau de la banque englobe un peu moins de 400 agences (indépendantes et statutaires) mais le dispositif idéal serait d’environ 150 à 250, précise le CEO.