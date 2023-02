Surprise en équipe de France: Raphaël Varane annonce sa retraite internationale!

«Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale», a écrit Varane sur Instagram.

de videos

Varane a disputé son premier match avec les Bleus le 22 mars 2013 contre la Géorgie. Il a disputé les Coupes du monde 2014, 2018 et 2022, à chaque fois avec les galons de titulaire.

Varane évolue depuis 2021 à Manchester United après avoir joué dix ans au Real Madrid.

«Enfant, je me rappelle avoir suivi France 98, cette équipe, ces joueurs qui nous ont fait vivre des émotions indescriptibles», a raconté le défenseur. «Je rêvais de faire comme nos héros et, 20 ans après, j’ai vécu l’une des plus belles expériences de ma vie, de celles qui m’ont rendu vraiment fier. On a ramené la Coupe à la maison !! Je ne l’oublierai jamais. Je ressens toujours chacune des émotions ressenties ce jour-là, le 15 juillet 2018. Ça a été l’un des moments les plus formidables et les plus mémorables de ma vie.» En 2018, Varane avait également remporté la Ligue des Champions et était devenu ainsi le 10e joueur à réaliser le doublé C1-Coupe du monde la même année.

«Le moment est venu pour la nouvelle génération de prendre le relais. Nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux qui est prêt à prendre la relève, qui mérite d’avoir sa chance et qui a besoin de vous», a ajouté Varane.

Après les gardiens Hugo Lloris et Steve Mandanda, Varane est le troisième joueur à se mettre en retrait de l’équipe de France, finaliste du récent Mondial au Qatar.