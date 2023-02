Scandale au Parlement européen: Marc Tarabella ne sera pas seul pour sa première audition, «il attend qu’on lui oppose des choses, et il y répondra»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis l’éclatement du scandale de corruption qui secoue le Parlement européen et depuis la perquisition du 10 décembre menée au domicile de Marc Tarabella à Anthisnes, l’eurodéputé demande à être entendu par le juge d’instruction. Cela aurait pu se faire légalement sans levée d’immunité, mais les autorités judiciaires ont préféré lever tout obstacle afin de l’entendre.

de videos

Cette barrière étant levée, la prochaine étape pour le juge d’instruction Michel Claise sera donc d’auditionner Marc Tarabella, ou de le faire auditionner par les enquêteurs de la PJF de Bruxelles. Quand le fera-t-il ? Dès ce jeudi après-midi ? C’est possible. Mais il se peut aussi que le juge Claise préfère entendre d’abord Pier Antonio Panzeri, sous son statut de repenti, afin de s’assurer que ce dernier maintient toujours les mêmes accusations contre Marc Tarabella. Pour rappel, Panzeri affirme lui avoir remis entre 120.000 et 140.000 € en liquide et en plusieurs fois, dans des sachets en papier.