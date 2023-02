Johnny Obrecht condamné à cinq ans de prison avec sursis pour avoir causé la mort de Luc Hallin à Anhée, il l’avait percuté deux fois avec sa camionnette

Le prévenu était poursuivi pour avoir provoqué la mort de Luc Hallin, un Profondevillois de 52 ans, en le percutant à deux reprises avec sa camionnette devant un café. Luc Hallin, ivre avec plus de 4 grammes d’alcool dans le sang, lui aurait couru après avec une tronçonneuse.

Lire aussi anhee-nathalie-est-hantee-chaque-jour-par-limage-du-corps-sans-vie-de-luc-hallin

La défense a contesté l’intention homicide et demandé une requalification des faits en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle a plaidé l’article 71 du code pénal, qui prévoit qu’il n’y a pas d’infraction lorsque l’accusé ou le prévenu est atteint, au moment des faits, d’un trouble mental qui abolit sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes. Cette demande était notamment basée sur des expertises réalisées durant l’instruction, six mois après les faits, dont les conclusions étaient que Johnny Obrecht se trouvait dans un «état de dissociation significatif» qui aurait entraîné chez lui l’altération du processus de décision.