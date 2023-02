Indésirable à Séville, Adnan Januzaj serait sur le point de trouver un nouveau club: le Diable rouge va tenter de se relancer en Turquie

Après Dries Mertens et Michy Batshuayi, le championnat turc, qui ne fermera les portes de son marché des transferts que le 8 février, s’apprête à accueillir un nouveau Diable rouge. En effet, complètement laissé de côté par Jorge Sampaoli au FC Séville, Adnan Januzaj devrait passer la deuxième partie de saison à Istanbul Basaksehir.

Cette saison, l’ancien de Manchester United n’a pris part qu’à six petites rencontres avec la vareuse sévillane, passant à peine 125 minutes sur le pré. Le Bruxellois cherchait donc un nouveau point de chute, où on lui accorderait plus de confiance. Ce que, visiblement, le club de Nacer Chadli, actuellement troisième du championnat turc, est prêt à offrir au joueur de 27 ans.

Il s’agirait d’un prêt de six mois, sans option d’achat, comme l’annonce le journaliste Sacha Tavolieri, qui avance également que Januzaj est déjà dans l’avion vers Istanbul, où il devrait s’engager ce jeudi après-midi.