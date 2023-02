Air Liquide et TotalEnergies veulent installer 100 stations hydrogène pour poids lourds dans le Benelux

Ces stations devraient voir le jour le long des grands axes routiers de France, du Benelux et d’Allemagne. Une coentreprise détenue à parts égales par les deux acteurs sera mise sur pied cette année.

Air Liquide apportera « son expertise des technologies et de la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène » alors que TotalEnergies s’orientera sur « l’exploitation et la gestion de réseau de stations et la distribution d’énergies à des clients B2B ».