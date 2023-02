Aron Donnum et les joueurs ne sont pas déçus du mercato du Standard: «Nous sommes une meilleure équipe aujourd’hui»

Devenu l’un des éléments forts du Standard, meilleur homme face à Eupen vendredi dernier, Aron Donnum est sur la pente ascendante. « Je me sens mieux, sur le terrain mais aussi dans ma tête », explique le Norvégien avant le déplacement au Cercle de Bruges samedi. « Ce n’est pas facile d’afficher le même niveau que j’avais à Valerenga, je pense que je peux être encore plus décisif. Marquer et surtout donner des passes décisives, étant donné que je joue davantage comme ailier aujourd’hui. »

de videos

Une position qu’il apprécie même si cela nécessite davantage de travail sur le plan défensif. « Cela ne m’ennuie pas, au contraire, je trouve ça assez fun. Cela me permet d’apprendre de nouvelles choses. J’ai toujours été un joueur très polyvalent. Et quand nous avons le ballon comme face à Eupen, je suis finalement un ailier qui est assez proche du but. »

Après un mercato très calme, où le Standard n’a véritablement enregistré qu’une seule arrivée pour l’équipe A, Aron Donnum devrait continuer à avoir beaucoup de temps de jeu, comme la plupart de ses coéquipiers. « Nous ne sommes pas déçus du mercato, cela ne nous concerne pas vraiment. Nous avons un bon groupe qui se connaît bien, qui s’est habitué à jouer ensemble. Il faut aussi avoir confiance en ce groupe, où il y a beaucoup de qualités. Je pense que nous sommes meilleures aujourd’hui, grâce à tout ce que nous avons vécu. Le départ de Denis (Dragus) ? Je ne suis pas surpris ou étonné, c’est le foot, c’est comme ça. Il faut parfois suivre son instinct. L’important est que le club et le coach soient préparés à ces départs. »