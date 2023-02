«L’agence: l’immobilier de luxe en famille»: les Kretz vont-ils vendre la villa de Laeticia Hallyday? La maison de Marnes-la-Coquette n’a toujours pas trouvé acquéreur...

Par Frédéric Seront

Qui dit clients fortunés dit forcément, aussi, stars. À côté des quidams qu’on découvre dans chaque numéro de « L’agence : l’immobilier de luxe en famille » (les deux premières saisons sont à (re)voir sur Netflix), les Kretz comptent parmi leurs clients pas mal de people. Fabrice Luchini, Linda Hardy ou encore Luana Belmondo ont fait appel à eux dans les saisons précédentes. Dans la saison qui s’achève ce jeudi, on a pu notamment voir François Berléand ou encore le gardien de l’équipe de France Alphonse Areola, qui vit à Londres.

Mais l’un des plus gros coups que la famille est en train de réaliser va probablement se dérouler loin des objectifs des caméras : essayer de vendre la villa de Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette, dont Laeticia doit absolument se débarrasser afin de payer les dettes que son rockeur de mari lui a laissées.

Avec ses 15 pièces, 8 chambres, 4 salles de bains et un parc comprenant une piscine et un court de tennis, sans oublier le fait qu’une des plus grandes légendes de la chanson française y a vécu, la Savannah peut faire rêve. Mais depuis 5 ans, Laeticia n’arrive pas à trouver d’acquéreur. Du coup, son prix est passé de 26 millions à 10,5 millions d’euros.

Les Kretz parviendront-ils à la vendre là où d’autres ont jusqu’ici échoué ? Dans une interview au Figaro, les deux aînés de la fratrie affichent une certaine confiance. « On a vendu pas mal de propriétés dans l’Ouest parisien à Marnes-la-Coquette et à Vaucresson », explique Martin. « On a les clients. » Un optimisme que partage Valentin. « Il y a de l’attrait pour la maison. Elle est au prix du marché. Elle devrait être vendue bientôt. Il y a un très grand terrain, beaucoup de potentiel. C’est une question d’offres et de demandes. On finira par trouver l’acquéreur. D’autant que la maison est en bon état. Ils en ont pris soin. »