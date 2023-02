La boîte de M&M’s signée par Joe Biden est enfin arrivée au musée de Clermont

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jamais deux sans trois ! Depuis ce mercredi, le Remember Museum, consacré à la Deuxième guerre mondiale, à Clermont, expose dans ses vitrines une troisième boîte de M&M’s exceptionnelle. Elle est signée par le président Américain Joe Biden et s’ajoute aux deux précédentes, affichant les signatures de Barack Obama et de Donald Trump. La fin d’un suspense qui aura duré un an et demi.