Simon frappe sa mère au visage avec un pique à brochette à Charleroi: il est condamné à 30 mois de prison avec sursis

Simon était mal dans sa peau. Il refusait de travailler, passait ses journées à jouer aux jeux vidéo et à fumer du cannabis. Il accablait ses parents de reproches en tous genres et, lors de ses crises de colère, il passait à l’action en frappant sa maman et en la menaçant. Il ira même jusqu’à l’attaquer au visage avec une pique à brochette.

À l’audience, le jeune homme avait cependant expliqué que sa situation s’était améliorée et qu’il regrettait son comportement passé : « J’ai honte et j’aurai toujours honte. Je ne me suis pas senti écouté et compris par mes parents. Ils ont fini par divorcer et je me suis senti abandonné. Je ne cherche pas à excuser ce que j’ai fait. Aujourd’hui, je vis seul et j’entretiens de bonnes relations avec ma famille. Je suis en CDI depuis un an et je ne consomme plus de cannabis. »