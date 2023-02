Les résultats de la campagne BOB Hiver de la zone de police Haute-Meuse sont connus

La campagne BOB Hiver s’est terminée le 30 janvier dernier, elle avait débuté le 25 novembre. La zone de police Haute-Meuse a déjà fait le bilan de cette campagne hivernale et explique qu’elle a mené 36 contrôles à différents moments et endroits répartis sur les cinq communes de Dinant, Hastière, Yvoir, Anhée et Onhaye.

Sur l’ensemble de ces opérations, 2.691 conducteurs ont été soumis à un contrôle d’alcoolémie. Parmi ceux-ci, 34 tests étaient positifs et quatre automobilistes ont écopé d’un retrait de permis de 15 jours.