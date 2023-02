«Il était absent depuis trois jours et ne répondait pas aux appels»: un homme de 34 ans décède tragiquement à cause de son téléphone

Si vous dormez avec votre téléphone, ce drame pourrait vous en faire passer l’envie. À Puttawat Kamwan, en Thaïlande, un homme de 34 ans est décédé à cause de son téléphone. Il s’était endormi avec son téléphone en main, alors que ce dernier était en charge.

Seul, c’est finalement par ses collègues qu’il a été retrouvé. « Nous travaillons dans une bijouterie. Il était absent depuis trois jours et ne répondait pas à son téléphone », raconte l’une de ses collègues Pantatip Kanthong. « Après le travail, nous sommes allés chez lui et avons trouvé la porte ouverte. Nous sommes entrés avec la propriétaire et l’avons trouvé. »