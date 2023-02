Plus d’un Belge sur cinq ne peut faire face à des dépenses imprévues

Pour cette étude, 13 postes de dépenses ont été pris en compte, comme le paiement des factures, le chauffage de son domicile, le remplacement de meubles ou vêtements usés, le fait de posséder deux paires de chaussures, les petits plaisirs hebdomadaires, etc. Parmi les 6.700 ménages interrogés, ceux qui étaient incapables de répondre à cinq de ces aspects sont considérés en situation de privation matérielle et sociale. L’an dernier, 9,5% de la population belge se trouvait dans cette situation.

de videos

Faire face à une dépense imprévue de 1.300 euros est ainsi impossible pour 22,7% des Belges. Cela concerne même plus de la moitié de la population pour les chômeurs (57%), les locataires (52,8%), les membres de familles monoparentales (54,8%) et les personnes ayant les plus faibles revenus (56,4%). On observe aussi d’importantes disparités entre les Régions: si 36% des Bruxellois et Bruxelloises en sont incapables, tout comme 34% des Wallonnes et Wallons, ce nombre est bien moins élevé en Flandre: 13,6%. Un écart qui se remarque au fil des 13 critères.