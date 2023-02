Bizzarrini Giotto : un V12 sinon rien

Alors que Lamborghini dit adieu à son V12 pour entrer dans l’ère de l’électrification, on pourra retrouver ce fabuleux moteur atmosphérique dans la Bizzarrini Giotto. Le constructeur italien, désormais basé en Angleterre, va en effet sortir une supercar en guise de renaissance.

Dessinée par Giugiaro

Née en 1964 et disparue quelques années plus tard, la marque Bizarrini est réapparue en 2020 suite à son rachat par un investisseur koweïtien. Un premier modèle avait vu le jour en 2022, mais il s’agissait d’une réplique de voiture ancienne : la 5300 GT. Cette fois, c’est Giugiaro qui est aux commandes du style, et la Giotto n’a rien de néo-rétro. Reste à voir si le modèle « de série » sera aussi réussi que les esquisses.