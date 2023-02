Mauvaise nouvelle pour la famille royale britannique: la monarchie ne figurera plus sur les billets de banque australiens

Après le décès de la souveraine britannique, qui régnait aussi sur le Commonwealth des Nations dont fait partie l’Australie, la banque fédérale du pays a tenu à réviser le design de ce billet de banque, aux tons roses et mauves. En consultation avec le gouvernement fédéral australien travailliste, elle a annoncé jeudi son intention de le modifier.

«La banque fédérale a décidé de mettre à jour le billet de cinq dollars pour y présenter un nouveau design qui honore la culture et l’histoire des Premiers Australiens. Ce nouveau design va remplacer le portrait de sa majesté la Reine Elizabeth II», a fait savoir l’institution dans une déclaration.

La banque n’a pas indiqué quel portrait ou image serait choisi pour cet hommage à la culture indigène. La Reserve Bank of Australia assure qu’elle consultera les représentants des nations premières à ce sujet. Le verso du billet restera par ailleurs identique, représentant le parlement australien, installé sur une butte dans la capitale Canberra.

Toutefois, les nouveaux billets de 5 dollars, sans référence aux souverains britanniques, ne seront pas en circulation avant plusieurs années, le temps de les concevoir et de les imprimer. Entre temps, le billet actuel figurant la souveraine défunte, très résistant car réalisé en polypropylène, restera en circulation dans les porte-feuilles australiens, comme c’est le cas depuis 1992.

Le ministre australien en charge du Trésor, a salué la décision de la banque fédérale, y notant l’occasion de dégager un bon équilibre. «Le monarque sera toujours présent sur les pièces de monnaie mais le billet de cinq dollars en dira plus de notre histoire, notre héritage et notre pays, et j’y vois là une excellente chose», a commenté Jim Chalmers, cité par le média public ABC.