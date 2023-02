Encore plus de batterie pour le Velar

Disponible (notamment) en version hybride rechargeable P400e, le Range Rover Velar augmente la capacité de sa batterie pour une autonomie accrue en mode électrique. Désormais, grâce aux 19,2 kWh disponibles, il est possible de parcourir 64 km sans éveiller le moteur à essence, soit un gain de 20%.

Ecran incurvé

Parmi les autres améliorations apportées, on note une calandre redessinée entourée de nouveaux phares, et un pare-chocs arrière qui dissimule désormais les sorties d’échappement. Dans l’habitacle, un nouvel écran incurvé de 11,4 pouces domine le tableau de bord, et les mises à jour se font à distance « Over the Air ». Et pour que le confort soit total, le système audio Meridian en option dispose d’une réduction active du bruit ambiant.