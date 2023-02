Votre sécurité est en danger

À mesure que la technologie se fraie un chemin dans quasiment tous les aspects de notre vie et que tout est connecté, la sécurité des données et des informations devient cruciale. Malheureusement, les choses vont parfois tellement vite que cette sécurité est négligée. C’est le constat tiré par le SANS Institute, leader mondial de la formation et de la certification en cybersécurité. Des chercheurs ont ainsi découvert que des failles de sécurité dans les voitures de 16 marques différentes peuvent être exploitées à mauvais escient pour déterminer leur localisation, les verrouiller et les déverrouiller, démarrer et arrêter le moteur, prendre le contrôle des comptes ou encore exécuter certaines commandes à distance.

La charrue avant les bœufs

« Les consommateurs s’attendent aujourd’hui à pouvoir contrôler et déverrouiller leurs véhicules à distance. Les constructeurs déploient donc de telles fonctionnalités plus vite qu’ils ne peuvent les sécuriser. Mais ce n’est pas parce qu’une application est nouvelle et cool que l’on peut oublier les principes de base », explique John Pescatore, Director of Emerging Security Trends au SANS Institute. « Malheureusement, beaucoup d’apps et de portails en ligne de constructeurs automobiles n’ont manifestement pas fait l’objet de tests de sécurité dignes de ce nom avant d’être mis à la disposition du public. »