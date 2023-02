Drame ce jeudi après-midi: un adolescent de 15 ans poignarde l’un de ses camarades de classe au visage, «le suspect a été emmené au poste de police»

L’incident s’est produit jeudi dans une école de Malines : un adolescent de 15 ans a poignardé l’un de ses camarades de classe avec un couteau.

Immédiatement après les faits, la police a été avertie et s’est rendue sur place. « Le suspect, un jeune de 15 ans, a été arrêté et emmené au poste de police pour un interrogatoire plus approfondi », a déclaré Dirk Van de Sande de la zone de police locale de Rivierenland. « La victime n’est pas en danger de mort et était consciente tout le temps », a poursuivi M. Van de Sande.