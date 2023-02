Sugg, la marque du vélo jaune bruxellois, inaugure ses deux ateliers dans la capitale

« Nos vélos ont été pensés pour rendre la vie de nos utilisateurs plus simple et agréable avec un outil robuste, autonome et efficace. Une façon de limiter les entretiens et d’éviter les problèmes techniques tout en prolongeant le plus possible la vie du Compacto », déclare Fred Mertens-Sugg, fondateur de la marque. « Nous avons fait le choix du format compact pour que les cyclistes, de tailles diverses et de tous genres, puissent emmener et ranger leurs vélos (presque) partout. »