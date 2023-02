Mons fait partie des villes historiques les plus visitées par les Belges en 2022

Les voyages au sein du plat pays ont également la cote, puisqu’il ressort qu’au troisième trimestre 2022, le nombre de voyages en Belgique (un peu plus de 2 millions) est même 26 % plus élevé que la moyenne de ces mêmes trimestres entre 2016 et 2019. La mer du Nord, destination prisée des familles, est sans surprise la première sur le podium des lieux de vacances. En effet, 36 % des voyages en Belgique ont eu lieu à la côte.

Le poumon vert belge, l’Ardenne, représente 27 % des voyages au cœur du pays. Enfin, ce sont les bien connues « villes historiques » qui clôturent le trio de tête avec 12 % des échappées. On parle évidemment de Bruxelles mais aussi d’Anvers, Gand, Bruges, Louvain et Malines. Du côté francophone, ce sont les villes de Liège, Namur, Charleroi et Mons qui ont été le plus visitées.